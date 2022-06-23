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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'la anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüple 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza atan genç çalıştırıcının maaşı da belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:12
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'la anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Genç çalıştırıcının sözleşme süresi ve maaşı da açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için, şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre teknik direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde teknik direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır.

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