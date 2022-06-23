Haberler Galatasaray Riva'dan 2 milyar TL

Riva'dan 2 milyar TL

Riva bize büyük gelir getirecek. ‘Mali durumu en iyi takım Galatasaray’ diyorlar. İşte bu yüzden”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Riva'dan 2 milyar TL
Başkan Dursun Özbek, Riva'da inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve 3. faza geçildiğini belirterek, "Önümüzdeki 2 sene içerisinde inşa edilecek 750 adet daha villa var. Bu 750 villanın 150'si G.Saray'ın malı... 5-6 çeşit villa kategorisi var. 9-10 milyon TL'den başlıyor, 26 milyon Tl'ye kadar. Kaba hesapla '15 milyon TL' diyorum. 150'yi 15'le çarpınca 2 milyar 250 milyon TL para oluyor. Hiç kimse bunu eğip bükmesin. G.Saray'a büyük fayda sağlayacak. TFF ve bankalarda hep 'Mali durumu en iyi takım G.Saray' diyorlar. İşte bu yüzden G.Saray" ifadesini kullandı.
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