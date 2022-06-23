Riva'dan 2 milyar TL

Başkan Dursun Özbek, Riva'da inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve 3. faza geçildiğini belirterek, "Önümüzdeki 2 sene içerisinde inşa edilecek 750 adet daha villa var. Bu 750 villanın 150'si G.Saray'ın malı... 5-6 çeşit villa kategorisi var. 9-10 milyon TL'den başlıyor, 26 milyon Tl'ye kadar. Kaba hesapla '15 milyon TL' diyorum. 150'yi 15'le çarpınca 2 milyar 250 milyon TL para oluyor. Hiç kimse bunu eğip bükmesin. G.Saray'a büyük fayda sağlayacak. TFF ve bankalarda hep 'Mali durumu en iyi takım G.Saray' diyorlar. İşte bu yüzden G.Saray" ifadesini kullandı.