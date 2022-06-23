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Orta sahaya Torreira

İtalyan basını, Arsenal’de kalması zor görünen Uruguaylı ön liberonun, Galatasaray’a gidebileceğini yazdıgidebileceğini

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Orta sahaya Torreira
Kongrenin tamamlanmasının ardından Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Ergün göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada önceliklerinin orta saha olduğunu söylemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgilendiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak 26 yaşındaki oyuncunun, Arsenal'de düşünülmediği ve Galatasaray yolunda olduğu belirtildi.
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