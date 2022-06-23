GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Erden Timur'dan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Timur, takımdaki durumları merak edilen yıldızlarla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

İşte Erden Timur'un konuya ilişkin o sözleri:

Mustafa Muhammed'in opsiyonu ocak ayında zaten kullanıldı, 1 Temmuz'da ödemesi yapılacak. Orada bir tercih yok. Mustafa Muhammed genç ve değerli bir oyuncumuz. Diagne'nin sözleşmesi de devam ediyor. İnşallah sakatlığını atlatır.

Kerem ve Marcao en değerli oyuncularımız. Onların kalma konusunda bir tereddütleri yoksa biz kimseyi satmak istemiyoruz.

Bazen Kerem ve Marcao için 20 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor keşke daha fazla olsa ama biraz da gerçekçi olmak lazım.