GALATASARAY HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu: Fatih Terim çağırsa gelirdim

Hakan Çalhanoğlu, "Geçen yıl bonservisim elimdeydi. Fatih hoca çağırsa gelirdim" dedi. A Milli Takım ve Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Tivibu Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çocukluk hayalinin Galatasaray'da forma giyip kupa kazanmak olduğunu açıklayan Hakan, "Geçen sene G.Saray'ın elinde iyi bir koz vardı. Bonservisim elimdeydi; başkanlık değişimi yüzünden alamadılar" dedi. Sarı-kırmızılı formayı gelecekte giymek istediğini belirten Hakan, "Birisi beni G.Saray'a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca'dır. Çünkü onun benim üzerimde emeği çoktur" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan 28 yaşındaki başarılı oyuncu Hakan Çalhanoğlu, "Geçen sene öyle bir şey vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve seneye olmayacağını düşünüyorum kontratım var, ondan sonrasında taraftarlar ümitlenebilir. Sözleşmem bitecek, her şey açık olacak. Onlar takımlarını desteklesinler. Biz Cimbomluyuz" ifadelerini kullandı.