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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Özbek, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in dikkat çeken Okan Buruk sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:08
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmaktan çok mutlu olacağını söyleyerek, "Galatasaray'da çok güzel günler yaşatacağından eminim.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Daha önce de görüşmüştüm kendisiyle. Tebrik ettim, bu hizmeti en iyi şekilde yapacağından emin olduğumu ve kendisine güvendiğimi söyledim.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray'da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Burada GS TV'ye açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu belirterek, "Lisesi, Üniversitesi ve spor kulübü ile biz büyük bir aileyiz.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Öğrenciler de spor kulübüne olan ilgilerini benimle beraber fotoğraf çektirerek göstermek istediler.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Hepsinin alınlarından öpüyorum, bahtları açık olsun. Uzun yıllar var önlerinde.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Ben de bu sıralardan geçtim. Dolayısıyla onların heyecanını anlıyorum. Mezuniyetlerini tebrik ediyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Ben de mühendisim. Onların gelecekleriyle ilgili aynı ben de duydum. Yolları açık olsun" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

"GALATASARAY'DA ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞATACAĞINDAN EMİNİM"

Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Dursun Özbek, "Okan Galatasaray'ın evladı zaten.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Geçmişte çok başarılı futbolculuk kariyeri oldu. Antrenörlük kariyeri de son derece başarılı şampiyonlukları var.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Şimdi hizmet etme sırası Galatasaray'daydı. Ben kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olacağım.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Galatasaray'da çok güzel günler yaşatacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum ve başarılı bir sezon diliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Daha önce de görüşmüştüm kendisiyle. Tebrik ettim, bu hizmeti en iyi şekilde yapacağından emin olduğumu ve kendisine güvendiğimi söyledim.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Aynı şekilde hem yönetim kurulumuzun hem camiamızın hem de taraftarlarımızın kendisine güveninin tam olduğunu söyledim. O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray'da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor. Burada üniversitemizdeyiz.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Geçen hafta lisemizde pilavımız vardı. Spor kulübü altyapısından yetiştirdiği futbolcusuyla antrenörlük seviyesine kadar geliyor. Bu camiada ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Galatasaray büyük bir aile, büyük bir camia" diye konuştu.

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