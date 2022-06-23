GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!

Aynı şekilde hem yönetim kurulumuzun hem camiamızın hem de taraftarlarımızın kendisine güveninin tam olduğunu söyledim. O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray'da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim.