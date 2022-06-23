Forvete yeni isim

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim takıldı. Sarı-kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk'un, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınmasını istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken, 5 gol, 6 asist üretti. SÜREKLI oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro... Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne'yi göndermeyi planlayan Galatasaray'in, aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ifade edildi.