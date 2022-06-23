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Denayer’in talibi çok

Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın birer görüşme yaptığı Jason Denayer için işler oldukça karışık. Fransa'dan gelen haberlere göre Rennes, Denayer'ı gündemine aldı. Denayer için alternatifi ise Fenerbahçeli Kim Min Jae... Ayrıca Benfica ve Brighton da Denayer'le sözleşme imzalamak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Denayer’in talibi çok
Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın birer görüşme yaptığı Jason Denayer için işler oldukça karışık. Fransa'dan gelen haberlere göre Rennes, Denayer'ı gündemine aldı. Denayer için alternatifi ise Fenerbahçeli Kim Min Jae... Ayrıca Benfica ve Brighton da Denayer'le sözleşme imzalamak istiyor.
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