Denayer’in talibi çok

Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın birer görüşme yaptığı Jason Denayer için işler oldukça karışık. Fransa'dan gelen haberlere göre Rennes, Denayer'ı gündemine aldı. Denayer için alternatifi ise Fenerbahçeli Kim Min Jae... Ayrıca Benfica ve Brighton da Denayer'le sözleşme imzalamak istiyor.
Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın birer görüşme yaptığı Jason Denayer için işler oldukça karışık. Fransa'dan gelen haberlere göre Rennes, Denayer'ı gündemine aldı. Denayer için alternatifi ise Fenerbahçeli Kim Min Jae... Ayrıca Benfica ve Brighton da Denayer'le sözleşme imzalamak istiyor.