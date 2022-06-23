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Bir kuruş inmedi

Galatasaray, Torrent'le yollarını ayırırken gelecek sezon 2.1 milyon euro alacak olan İspanyol hoca, ücretinde hiç indirime yanaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüp bu nedenle, fesih açıklamasında Torrent'e teşekkür etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Bir kuruş inmedi

Galatasaray, Torrent'le yollarını ayırırken gelecek sezon 2.1 milyon euro alacak olan İspanyol hoca, ücretinde hiç indirime yanaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüp bu nedenle, fesih açıklamasında Torrent'e teşekkür etmedi.

TARİHİN EN KÖTÜ HOCASI

Bir yıl çalışmadan ücret alacak olan Torrent, 1.38 puan ortalamasıyla Galatasaray tarihinin en başarısız hocası oldu. Ayrılık sonrası "En büyük Cimbom" tweet'i atan İspanyol hoca için Taylan ve Kerem dışında hiçbir futbolcu veda mesajı yayınlamadı.

BREZİLYA'DA HABER OLDU

Brezilya Spor Platformu Lance Brasil, "Flamengo'nun eski hocası Torrent, Galatasaray'dan kovuldu" diye yazdı. İspanyol çalıştırıcı, Flamengo'dan gönderildiğinde taraftarlar arasında büyük coşkuyla kutlanmıştı.

ELMAS DÖNEMİ KAPANDI

Domenec Torrent'in de ayrılmasıyla Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle başlayan süreçte önce Luis Campos'la yollar ayrılmıştı. Özbek yönetimi de Sensibile ve Torrent'i gönderdi ve Florya'da yeni bir sayfa açtı.

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