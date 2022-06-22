GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.
Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'ten ilk hamle geldi.
Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
CENK ERGÜN'E YENİ GÖREV
Bu açıklamadan dakikalar sonra, kulübün resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ün getirildiği duyuruldu.
Öte yandan Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geri sayım başladı.
Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı başarılı teknik adamın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Buruk'un Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadığı öğrenildi.
Bu sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transfer döneminin start alması ile çalışmalara hız verdi.
Sensibile'nin yerine sportif direktörlük koltuğuna geçen Cenk Ergün de 'Öncelikli olarak orta sahaya transfer yapacaklarını' açıklarken Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Fernando Lucas Martins de adaylar arasına eklendi.
A Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldızın menajerleriyle görüşen Cenk Ergün, 1 milyon euro bedelle transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.
Emre Kaplan aktardığı haberde, "Fernando'nun, Antalyaspor ile sözleşmesinde 1 milyon euro'luk çıkış maddesi var.
Galatasaray bu maddeyi kullanmak istiyor.
Muhtemelen bu hafta resmi teklif yapılacak" dedi.
Geçtiğimiz Ocak ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan Antalyaspor'a gelen orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncu, Antalyaspor forması ile 18 maçta mücadele etti ve 4 gol attı.