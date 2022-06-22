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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transfer döneminin start alması ile çalışmalara hız verdi. Cimbom, Antalyaspor forması giyen Fernando'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'ten ilk hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

CENK ERGÜN'E YENİ GÖREV

Bu açıklamadan dakikalar sonra, kulübün resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ün getirildiği duyuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Öte yandan Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geri sayım başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı başarılı teknik adamın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Buruk'un Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Bu sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transfer döneminin start alması ile çalışmalara hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Sensibile'nin yerine sportif direktörlük koltuğuna geçen Cenk Ergün de 'Öncelikli olarak orta sahaya transfer yapacaklarını' açıklarken Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Fernando Lucas Martins de adaylar arasına eklendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

A Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldızın menajerleriyle görüşen Cenk Ergün, 1 milyon euro bedelle transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Emre Kaplan aktardığı haberde, "Fernando'nun, Antalyaspor ile sözleşmesinde 1 milyon euro'luk çıkış maddesi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Galatasaray bu maddeyi kullanmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Muhtemelen bu hafta resmi teklif yapılacak" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni meastro Fernando

Geçtiğimiz Ocak ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan Antalyaspor'a gelen orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncu, Antalyaspor forması ile 18 maçta mücadele etti ve 4 gol attı.

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