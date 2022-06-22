Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol direktörü Cenk Ergün, PSG'den ayrılması beklenen Idrissa Gueye için devreye girdi. İşte Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakam ve transferde son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 21:30
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Sarı-Kırmızılı Yönetim, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Akşam'ın haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gana Gueye'yi aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Fransız ekibi tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

GUEYE LGBT FORMASINI REDDETTİ KADROYA ALINMADI

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

PSG'nin 32 yaşındaki Senegalli Müslüman futbolcusu Idrissa Gueye ise bu formayı reddetti. Idrissa Gueye, maç kadrosunda da yer almadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

"YAPTIRIM UYGULANMALI"

Konuyla alakalı LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, açıklamada bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Arassus, "Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı, o mükemmel bir oyuncu ancak din spora karışmamalı.." ifadelerini kullandı.

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