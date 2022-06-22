TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Idrissa Gueye bombası!

Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı Yönetim, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor.
Akşam'ın haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gana Gueye'yi aldı.
Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak.
Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı.
2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro.
Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu.
Fransız ekibi tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
GUEYE LGBT FORMASINI REDDETTİ KADROYA ALINMADI
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu.
Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı.
PSG'nin 32 yaşındaki Senegalli Müslüman futbolcusu Idrissa Gueye ise bu formayı reddetti. Idrissa Gueye, maç kadrosunda da yer almadı.
"YAPTIRIM UYGULANMALI"
Konuyla alakalı LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, açıklamada bulundu.
Arassus, "Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı, o mükemmel bir oyuncu ancak din spora karışmamalı.." ifadelerini kullandı.