Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Galatasaray'da Okan Buruk'la yeni bir dönem başlıyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'la yeni bir dönem başlıyor.
Domenec Torrent'in beklentilerin altında kalması nedeniyle yollar ayrılırken İspanyol hocanın yerine Buruk getirildi.
Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den ayrıldıktan sonra gelen teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen genç teknik adam, hiçbir özel talep bulunmadan sarı-kırmızılı takımın başına geçmeyi kabul etti.
Hayalleri gerçek olan Okan Buruk, Galatasaray'a yeni başarılar kazandırmayı hedeflerken taraftarlardan da destek talep etti.
HEYECANLIYIM
Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buruk, "Oğlum beni hep Galatasaray teknik direktörü olarak görmeyi hayal ediyordu.
Hem kendim için hem de ailem için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.
Başarı için tüm camianın birleşmesi gerektiğini kaydeden teknik adam, "Başarıya ve Galatasaray'a hazırım.
Zorlukların farkındayım.
Yeter ki Galatasaray taraftarı bana destek olsun. Gerisini bana bıraksın" dedi.
YANLIŞ YAPMAM
Futbolculuğu dönemde İnter'e bedelsiz gitmesinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını da belirten Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben hiçbir zaman Galatasaray'a ihanet etmedim, etmem de.
İnsan doğduğu büyüdüğü yere yanlış yapmaz. Şimdi yeni bir dönem...
Galatasaray benim yuvam... Başarıya susamış bir ekip her şeyi başarır.
Birçok zorluk ile karşılaşacağımı biliyorum. Buna hazırlıklı ve tam motiveyim.
Yapacağımız nokta transferler ile güçlü hale geleceğiz.