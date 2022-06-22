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Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Yıllardır bu anı beklediğini belirten genç hoca, “Galatasaray’a hazırım” diyerek destek istedi: Zorlukların farkındayım. Yeter ki Galatasaray taraftarı destek olsun. Gerisini bana bıraksın.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 07:51
Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Galatasaray'da Okan Buruk'la yeni bir dönem başlıyor.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Domenec Torrent'in beklentilerin altında kalması nedeniyle yollar ayrılırken İspanyol hocanın yerine Buruk getirildi.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den ayrıldıktan sonra gelen teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen genç teknik adam, hiçbir özel talep bulunmadan sarı-kırmızılı takımın başına geçmeyi kabul etti.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Hayalleri gerçek olan Okan Buruk, Galatasaray'a yeni başarılar kazandırmayı hedeflerken taraftarlardan da destek talep etti.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

HEYECANLIYIM

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buruk, "Oğlum beni hep Galatasaray teknik direktörü olarak görmeyi hayal ediyordu.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Hem kendim için hem de ailem için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Başarı için tüm camianın birleşmesi gerektiğini kaydeden teknik adam, "Başarıya ve Galatasaray'a hazırım.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Zorlukların farkındayım.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Yeter ki Galatasaray taraftarı bana destek olsun. Gerisini bana bıraksın" dedi.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

YANLIŞ YAPMAM

Futbolculuğu dönemde İnter'e bedelsiz gitmesinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını da belirten Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

Ben hiçbir zaman Galatasaray'a ihanet etmedim, etmem de.

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı

İnsan doğduğu büyüdüğü yere yanlış yapmaz. Şimdi yeni bir dönem...

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