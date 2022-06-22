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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmesi beklenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, takviye konusunda önceliğini orta saha bölgesine veren sarı-kırmızılıların, İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldığını iddia etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:21
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen açıklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Okan Buruk da Fransa'dan İstanbul'a resmi sözleşmeyi imzalamak için geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önceliklerinin orta saha olduğunu söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

ASLAN'DAN TORREIRA BOMBASI!

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira 11 Şubat 1996 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

Futbola ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira, daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken, 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

İngiliz devi, son iki sezondur Uruguaylı futbolcuyu sırasıyla Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralık gönderdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a

26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maça çıktı.

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