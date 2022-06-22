GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün performansıyla göz kamaştırdı.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün performansıyla göz kamaştırdı.
Akdeniz ekibinde 38 resmi maçta görev alan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik futboluyla parmak ısırttı.
Yükselen grafiğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım kadrosuna da davet aldı.
Bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün'ün son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
YUNUS AKGÜN'E YENİ SÖZLEŞME!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme imzalatılacak...
Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonda lige damga vuran Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma geri döndü.
Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesi sonrası önemi daha da artan 21 yaşındaki oyuncu için Buruk, yeni kontrat talebinde bulundu.
YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞINA 10 KATI ZAM!
İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu milli futbolcu için yönetim harekete geçti.
2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.
ASTRONOMİK SERBEST KALMA BEDELİ!
Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.
2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan genç oyuncu gösterdiği performansla beğeni topladı.
Sağ kanat mevkisinde görev yapan Yunus Akgün, on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.
Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla 3 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Yakaladığı çıkışla dikkat çeken 21 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya geldi.