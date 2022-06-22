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GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Son dakika spor haberi: Dikkat çeken performansıyla Süper Lig'e damga vuran Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yükselen grafiğiyle göz dolduran 21 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İtalyan takımlarının gündemine gelen genç futbolcu kariyeriyle ilgili kararını verdi. Yunus Akgün imzalayacağı yeni sözleşmede 10 kat fazla bir maaşın sahibi olacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 22:04
GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün performansıyla göz kamaştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Akdeniz ekibinde 38 resmi maçta görev alan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik futboluyla parmak ısırttı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Yükselen grafiğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım kadrosuna da davet aldı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün'ün son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

YUNUS AKGÜN'E YENİ SÖZLEŞME!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme imzalatılacak...

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonda lige damga vuran Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesi sonrası önemi daha da artan 21 yaşındaki oyuncu için Buruk, yeni kontrat talebinde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞINA 10 KATI ZAM!
İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu milli futbolcu için yönetim harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

ASTRONOMİK SERBEST KALMA BEDELİ!
Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan genç oyuncu gösterdiği performansla beğeni topladı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Sağ kanat mevkisinde görev yapan Yunus Akgün, on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla 3 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel...

Yakaladığı çıkışla dikkat çeken 21 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya geldi.

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