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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı yaptığı konuşmada, "İdmanların bir kısmı ada çevresinde yapılacak ve Ada şube için önemli bir yer olacak."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:15 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:32
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek yaptığı konuşmada, idmanların bir kısmının Galatasaray ada çevresinde yapılacağını duyurdu.

İşte o konuşma;

"Galatasaray Adası, kar amacı gütmeyen üyelere en iyi kalitede hizmeti veren bir yer olarak planlanacak. Kürek şubesinin de buraya taşınması amacımız. İdmanların bir kısmı ada çevresinde yapılacak ve Ada şube için önemli bir yer olacak."

"30 Temmuz'a kadar bir mali genel kurul yapacağız. Kısa dönemde 3 genel kurulumuz olacak. Yetki genel kurulu ve tüzük genel kurulu da yapacağız."

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