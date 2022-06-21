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Kerem Aktürkoğlu'dan Domenec Torrent paylaşımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen bitti. Ayrılık açıklamasının ardından Kerem Aktürkoğlu'dan paylaşım geldi. Kerem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler. Gelecekte sizin için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 20:44
Kerem Aktürkoğlu'dan Domenec Torrent paylaşımı

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Domenec Torrent'e yardımcılarıyla birlikte 2 milyon 150 bin Euro tazminat ödeyecek. Bu rakamın 1,5 Milyon Euroluk kısmını Torrent alacak. Kalan 649 Bin Euro ekibine ödenecek.

KEREM'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu paylaşımda bulundu.

Kerem yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler. Gelecekte sizin için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verdi.


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