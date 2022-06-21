Kerem Aktürkoğlu'dan Domenec Torrent paylaşımı

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Domenec Torrent'e yardımcılarıyla birlikte 2 milyon 150 bin Euro tazminat ödeyecek. Bu rakamın 1,5 Milyon Euroluk kısmını Torrent alacak. Kalan 649 Bin Euro ekibine ödenecek.

KEREM'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu paylaşımda bulundu.

Kerem yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler. Gelecekte sizin için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verdi.



