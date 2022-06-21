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Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Galatasaray, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü getirdikten sonra transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Süper Lig'in yıldız ismi için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, başarılı futbolcunun kulubüyle resmi temaslara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde göreve getirilen Dursun Özbek yönetimi, çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör konusunu çözmek istiyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Cimbom, Domenec Torrent'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

İspanyol teknik adamla yollar ayrılır ayrılmaz ise Okan Buruk ismi resmen açıklanacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Cimbom'da teknik direktör konusunun dışında transfer çalışmalarına ise start verildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Sportif direktör Cenk Ergün, göreve gelir gelmez temaslara başladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Marcao veye Nelsson'dan birinin ayrılma ihtimaline karşılık stoper alternatiflerini de belirlemeye başladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Bu isimlerden birinin de Abdülkerim Bardakcı olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

G.Saray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği başarılı stoper için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

A Spor'un haberine göre; G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

27 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın kesinin ağzını açacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Üç büyük takımdan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Konyaspor yönetiminin en iyi rakama oyuncuyu vereceği bildirildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Futbola Zonguldak altyapısında başlayan Abdülkerim, daha sonra Konyaspor'a transfer oldu.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim'i daha sonra sırasıyla Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'a kiraladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Abdülkerim geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyip, 5 gol, 4 asistle mücadele etti. Konyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkerim'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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