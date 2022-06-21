Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dursun Özbek teması kurdu

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde göreve getirilen Dursun Özbek yönetimi, çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör konusunu çözmek istiyor.
Cimbom, Domenec Torrent'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde göreve getirilen Dursun Özbek yönetimi, çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör konusunu çözmek istiyor.
Cimbom, Domenec Torrent'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor.
İspanyol teknik adamla yollar ayrılır ayrılmaz ise Okan Buruk ismi resmen açıklanacak.
Cimbom'da teknik direktör konusunun dışında transfer çalışmalarına ise start verildi.
Sportif direktör Cenk Ergün, göreve gelir gelmez temaslara başladı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Marcao veye Nelsson'dan birinin ayrılma ihtimaline karşılık stoper alternatiflerini de belirlemeye başladı.
Bu isimlerden birinin de Abdülkerim Bardakcı olduğu öğrenildi.
G.Saray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği başarılı stoper için girişimlere başladı.
A Spor'un haberine göre; G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.
27 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın kesinin ağzını açacağı öğrenildi.
Üç büyük takımdan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Konyaspor yönetiminin en iyi rakama oyuncuyu vereceği bildirildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi.
Futbola Zonguldak altyapısında başlayan Abdülkerim, daha sonra Konyaspor'a transfer oldu.
Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim'i daha sonra sırasıyla Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'a kiraladı.
Abdülkerim geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyip, 5 gol, 4 asistle mücadele etti. Konyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkerim'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.