Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen Domenec Torrent beklentileri karşılayamazken birçok oyuncuyu da küstürdü.
Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen Domenec Torrent beklentileri karşılayamazken birçok oyuncuyu da küstürdü.
Özellikle de Alex Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper, Alpaslan Öztürk ve Emre Kılınç'ın İspanyol teknik adamla yıldızı barışmadı.
Torrent'e kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Galatasaraylı futbolcular, Buruk'la çalışacak olmaktan oldukça memnunlar...
Ayrıca diğer oyuncular da kendi dillerinden anlayacak genç bir teknik adamın göreve gelmesine sevindiler.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR
Daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildiren Sacha Boey de hoca değişikliği sonrasında sarı-kırmızılı takımda devam etme kararı aldı.
Bir parlayıp bir kaybolan Emre Kılınç da Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek isteyen Buruk'la sonunda Galatasaray'da buluştu.
Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Alpaslan ve Emre Kılınç başta futbolcular kendini göstermek için Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampını dört gözle bekliyor.
YARDIMCILARI KİM OLACAK?
Okan Buruk'un, Galatasaray'da artık mesaisine başlaması bekleniyor. Ancak yardımcılığını yapacak bazı isimler oldukça dikkat çekecek cinsten...
Eski Beşiktaşlı Ekrem Dağ'ın yanı sıra Fenerbahçe'de forma giyen Pierre Webo ve Can Okuyucu ile Fenerbahçe'de Daum ve Zico'nun yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu Buruk'un ekibinde yer alıyor.
Genç hocanın, aynı isimlerle mi devam edeceği, yoksa yeni bir kadro mu kuracağı merak konusu...
PARİS'TEN DÖNÜYOR
Fransa'dayken Erden Timur'un teklifini hiç düşünmeden kabul eden Okan Buruk'un bugün İstanbul'a gelmesi ve Nef Stadı'nın yolunu tutması bekleniyor.
Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelecek olan başarılı çalıştırıcı, detayları görüşecek. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buruk için resmi açıklama bekleniyor.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Başkan adayı olduğu dönemde Metin Öztürk'le prensipte anlaşan Okan Buruk, 8 yıldır çalıştığı ekibiyle birlikte aylardır sarı-kırmızılı takımın ayrıntılı analizini yapıyor.
Yıllarca Galatasaray formasını başarıyla taşıyan ve "En büyük hayalinin Galatasaray'ı çalıştırmak" olduğunu söyledikten sonra ilk hedefine ulaşan genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımla da şampiyonluk yaşamayı çok istiyor.
"Tek hedef şampiyonluk" diyen Buruk, yönetimi de çok zorlamayacak nokta transferler yapmayı planlıyor.