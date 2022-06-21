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Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

(G.Saray transfer haberi) Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşmaya varılması oyuncuları fazlasıyla memnun etti. Başta Torrent'le yıldızı barışmayan Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Alpaslan ve Barış olmak üzere Buruk'un gelişi sarı-kırmızılıları sevindirdi. Sacha Boey de ayrılma kararından vazgeçti. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen Domenec Torrent beklentileri karşılayamazken birçok oyuncuyu da küstürdü.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Özellikle de Alex Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper, Alpaslan Öztürk ve Emre Kılınç'ın İspanyol teknik adamla yıldızı barışmadı.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Torrent'e kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Galatasaraylı futbolcular, Buruk'la çalışacak olmaktan oldukça memnunlar...

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Ayrıca diğer oyuncular da kendi dillerinden anlayacak genç bir teknik adamın göreve gelmesine sevindiler.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildiren Sacha Boey de hoca değişikliği sonrasında sarı-kırmızılı takımda devam etme kararı aldı.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Bir parlayıp bir kaybolan Emre Kılınç da Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek isteyen Buruk'la sonunda Galatasaray'da buluştu.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Alpaslan ve Emre Kılınç başta futbolcular kendini göstermek için Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampını dört gözle bekliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Okan Buruk'un, Galatasaray'da artık mesaisine başlaması bekleniyor. Ancak yardımcılığını yapacak bazı isimler oldukça dikkat çekecek cinsten...

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Eski Beşiktaşlı Ekrem Dağ'ın yanı sıra Fenerbahçe'de forma giyen Pierre Webo ve Can Okuyucu ile Fenerbahçe'de Daum ve Zico'nun yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu Buruk'un ekibinde yer alıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Genç hocanın, aynı isimlerle mi devam edeceği, yoksa yeni bir kadro mu kuracağı merak konusu...

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

PARİS'TEN DÖNÜYOR

Fransa'dayken Erden Timur'un teklifini hiç düşünmeden kabul eden Okan Buruk'un bugün İstanbul'a gelmesi ve Nef Stadı'nın yolunu tutması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelecek olan başarılı çalıştırıcı, detayları görüşecek. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buruk için resmi açıklama bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Başkan adayı olduğu dönemde Metin Öztürk'le prensipte anlaşan Okan Buruk, 8 yıldır çalıştığı ekibiyle birlikte aylardır sarı-kırmızılı takımın ayrıntılı analizini yapıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

Yıllarca Galatasaray formasını başarıyla taşıyan ve "En büyük hayalinin Galatasaray'ı çalıştırmak" olduğunu söyledikten sonra ilk hedefine ulaşan genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımla da şampiyonluk yaşamayı çok istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun

"Tek hedef şampiyonluk" diyen Buruk, yönetimi de çok zorlamayacak nokta transferler yapmayı planlıyor.

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