Haberler Galatasaray Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması

Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı. Galatasaray ile yolları ayrılan Domenec Torrent, Twitter hesabından açıklama yaptı. Torrent açıklamasında, "Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En Büyük Cimbom !!!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 23:14
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile yolları ayrılan Domenec Torrent, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İŞTE TORRENT'İN AÇIKLAMASI

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En Büyük Cimbom !!!" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Tuvana Türkay bikinili tatil pozuyla sıradışı güzelliğini konuşturdu! “Kelebek görse ömrü uzar”
Okan Buruk, Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Cimbom'dan orta saha bombası! Buruk sonrası imzalar peş peşe
Zilhicce ayı nedir?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURU SAÇLARA NE İYİ GELİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 23:12
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 23:10
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! 22:02
Okan Buruk İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri Okan Buruk İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 21:39
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 21:29
Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri! Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri! 21:03
Daha Eski
Kerem Aktürkoğlu'dan Torrent paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'dan Torrent paylaşımı 20:44
Inter Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı Inter Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı 20:16
Kim Min-Jae'ye dev talip! Kim Min-Jae'ye dev talip! 20:10
Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi! 19:46
Özil'den flaş sözler! "Tatil yapmaya gelmedim" Özil'den flaş sözler! "Tatil yapmaya gelmedim" 19:18
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 19:10