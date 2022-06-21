Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile yolları ayrılan Domenec Torrent, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İŞTE TORRENT'İN AÇIKLAMASI

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En Büyük Cimbom !!!" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak pic.twitter.com/rj1kK9qUi2 — Domenec Torrent (@DomeTorrent) June 21, 2022

Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. — Domenec Torrent (@DomeTorrent) June 21, 2022