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Son dakika: Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi!

Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:32
Son dakika: Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi!

Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni futbol direktör Cenk Ergün oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ergün daha önce de yine Dursun Özbek döneminde Galatasaray'da sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

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