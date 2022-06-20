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Galatasaray'da Domenec Torrent krizi! Beklenmedik gelişme

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a gelen teknik direktör Domenec Torrent'le yapılan ilk toplantıda istediğini alamadı. İspanyol teknik adam, kendisine sunulan tekliften memnun kalmayınca taraflar masadan eli boş ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:47
Galatasaray'da Domenec Torrent krizi! Beklenmedik gelişme

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi yeni teknik direktör konusunda harekete geçti.

Okan Buruk ile anlaşmaya varan ve genç teknik adamı açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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