GALATASARAY HABERLERİ - Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi

Marcao ve Nelsson'un ayrılma ihtimallerine karşı çözüm arayan G.Saray'da dün sürpriz bir isim gündeme geldi. Sportif Direktör Cenk Ergün, Lyon takımından ayrılan ve İstanbul'da bulunan Jason Denayer ile buluşup yemek yedi. 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Belçikalı stoper, 4 yıldır formasını giydiği Lyon'dan ayrıldı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği, şu anda boşta olan Denayer'in, Türkiye'den Galatasaray dışında gelecek tekliflerle ilgilenmediği iddia edildi. Belçikalı defans oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe tekrar dönmesi an meselesi.