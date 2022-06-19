TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Galatasaray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Galatasaray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Dursun Özbek ve yönetimi seçimden galip çıkarken, göreve başlar başlamaz gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında kolları sıvadı.
Geride bıraktığımız dönemde Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, transferde elini çabuk tutuyor.
Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan Aslan, kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik direktörler yollarını ayırmıştı.
68 yaşındaki teknik adamın yerine Galatasaray, Domenec Torrent ile anlaşmıştı.
İspanyol hoca ile inişli çıkışlı bir süreç yaşayan sarı-kırmızılılarda beklenen başarı gelmeyince dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimiyle birlikte teknik ekip eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Hücum yönüyle istenen ivme yakalanamazken futbolcuların saha içerisindeki bireysel yetenekleri ön plana çıkmıştı.
Bu ön plana çıkan isimlerin başında da Victor Nelsson geliyor.
Başarılı defans oyuncusu gerek sahadaki mücadelesiyle gerek yaptığı müdahalelerle taraftarın gönlünde taht kurdu.
23 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen saha içerisindeki lider tavrı ve aldığı kararlarla dikkatleri üzerine çekti.
Danimarkalı futbolcu da bu performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.
Son olarak İtalya basını yetenekli futbolcu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı.
FootballNews24 adlı sitede yer alan habere göre Serie A ekibi Torino'nun, Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.
Defans oyuncusu bu sezon parçalı formayla çıktığı 48 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.
Sezon başında Galatasaray'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle FC Kopenhag'tan katılan Danimarkalı futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.