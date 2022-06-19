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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim süreci geride kalırken gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar hızlanmış durumda. Önceki sezon istenilen başarıyı elde edemeyen sarı-kırmızılılarda saha içerisinde bireysel performanslar ön plana çıkmıştı. Gösterdiği mücadelesiyle dikkatleri üzerine çeken o oyuncuya Serie A ekibi talip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:36 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:37
BURAKHAN BERKAN ACAR
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Galatasaray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Dursun Özbek ve yönetimi seçimden galip çıkarken, göreve başlar başlamaz gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Geride bıraktığımız dönemde Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, transferde elini çabuk tutuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan Aslan, kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik direktörler yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

68 yaşındaki teknik adamın yerine Galatasaray, Domenec Torrent ile anlaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

İspanyol hoca ile inişli çıkışlı bir süreç yaşayan sarı-kırmızılılarda beklenen başarı gelmeyince dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimiyle birlikte teknik ekip eleştirilerin odak noktası haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Hücum yönüyle istenen ivme yakalanamazken futbolcuların saha içerisindeki bireysel yetenekleri ön plana çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Bu ön plana çıkan isimlerin başında da Victor Nelsson geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Başarılı defans oyuncusu gerek sahadaki mücadelesiyle gerek yaptığı müdahalelerle taraftarın gönlünde taht kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

23 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen saha içerisindeki lider tavrı ve aldığı kararlarla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Danimarkalı futbolcu da bu performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Son olarak İtalya basını yetenekli futbolcu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

FootballNews24 adlı sitede yer alan habere göre Serie A ekibi Torino'nun, Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Defans oyuncusu bu sezon parçalı formayla çıktığı 48 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Serie A yolcusu!

Sezon başında Galatasaray'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle FC Kopenhag'tan katılan Danimarkalı futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

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