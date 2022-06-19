Galatasaray'da Fatih Terim sesleri! İtalyan hoca da listeye girdi

Galatasaray'ın gündemindeki en önemli konu teknik direktör... Sarı-kırmızılı ekip son dönemde Fatih Terim, Okan Buruk, Marcao Rose ve İgor Tudor'la ciddi şekilde anılıyor. Hangi hocayı tercih edeceği büyük bir merakla beklenirken dün sürpriz bir isim daha gündeme girdi. Galatasaray'ın, Roberto Donadoni ile görüştüğü öne sürüldü. İkinci başkanlık dönemine başlayan Dursun Özbek'in görüşmelerin genişletmesi talimatı verdiği ifade edildi. İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmayı planlayan Cimbom, İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirecek.

KALACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYOR

Bu görüşmede Galatasaray adına halen görevine devam eden sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yer alacağı ifade edildi. Kulüpteki geleceği henüz belli olsa da çalışmalarını sürdüren Sensibile'nin, özellikle Donadoni'yi istediği ve görevde kalması halinde Galatasaray'ın yeni projesini Roberto Donadoni ile yürütme amacında olduğu belirtildi. Tüm planlarını kulüpte kalacakmış gibi yapan Sensibile'nin İstanbul'daki bir otelde Donadoni ile görüşeceği ve son olarak Çin kulübü Shenzen FC'yi çalıştıran 58 yaşındaki çalıştırıcının, yeni takımının Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.



ÖNÜMÜZDEKI HAFTA BELLİ OLACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün izinde olduklarını belirtmek üzere ziyaretlerini yaptıklarını belirten Özbek, transfer çalışmaları hakkındaki soru üzerine Özbek, "Biz seçileli bir hafta oldu ama çalışmalarımız önceden devam ediyordu, önümüzdeki hafta yavaş yavaş onların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Seçimin 11 Haziran tarihine denk gelmesinden dolayı süre kaybı var, onu telafi etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.