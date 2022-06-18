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Onur Bulut Galatasaray'a pahalı geldi!

Galatasaray'ın sağ beke alternatif için düşündüğü Onur Bulut'ta flaş bir gelişme yaşandı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı yöneticilerden 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu ücreti fazla bulan Galatasaray cephesi pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Onur Bulut Galatasaray'a pahalı geldi!
Gelecek sezon sağ bek rotasyonunda sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Kayserispor'dan Onur Bulut'a talip oldu. 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yla görüşen sarı-kırmızılı yöneticilerden 3 milyon euro bonservis bedeli talep edildi. Transfer yasağı bulunan Kayserispor'la pazarlıklara başlayan Aslan, bu transfere kısa sürede nokta koymak istiyor. Onur'un, Galatasaray'ın teklifi sonrasında kulübünden transferde kolaylık talep ettiği öğrenildi. Geçen sezon 41 maçta 1 gol atan savunmacı, yaptığı 8 asistle dikkat çekmişti. Onur'un gelmesiyle Boey'in takımdan ayrılması bekleniyor.
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