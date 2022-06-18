Muleka savaşı

Yeni sezona güçlü bir hücum hattıyla giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, tanıdık bir ismi gündeme aldı. Kasımpaşa formasıyla geçen sezonun ikinci yarısında dikkat çeken Jackson Muleka için Galatasaray da devreye girdi. Bonservisi Standard Liege'de bulunan 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet için 6 milyon euro talep eden Belçika ekibiyle görüşmeler başlayacak.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Muleka'nın peşinde Fransa'dan Toulouse ve Almanya'dan Schalke de bulunuyor. Kasımpaşa'nın da 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeye sıcak baktığı transferde Aslan'ın elini çabuk tutması gerekiyor. Hücum hattının her bölgesinde oynayan genç forvet için sarı-kırmızılı kurmaylar 4 milyon euro önerecek.