GALATASARAY HABERLERİ - Denayer bombası

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetimle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı. 26 yaşındaki Belçikalı stoperin de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı. Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Cimbom'da 50 maça çıkan ve 1 şampiyonluk gören tecrübeli stoper, Lyon'da geçen yıl 15 lig maçında 3 gol attı.