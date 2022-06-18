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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek teknik direktör için tarih verdi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, merakla beklenen teknik direktör konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'da yeni teknik direktör sorununun önümüzdeki hafta tamamlanacağını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:46 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:58
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek teknik direktör için tarih verdi!

Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve ekibi bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Özbek teknik direktör açıklamasında bulundu.

Özbek, "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızlıların başkan, transferler için de, "Biz seçileli 1 hafta oldu. Çalışmalarımız önceden devam ediyordu. Önümüzdeki hafta meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun. Seçimin 11 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle süre kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun çalışma içindeyiz.Cumhuriyetin 100. yılında en iyi neticeleri almak üzere yoğun çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var. Camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak." dedi.

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