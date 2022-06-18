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Ata’ya gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi için Ankara'ya giden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi henüz dönüş yapmadı. Bugün Anıtkabir'in ziyaret eden sarı-kırmızılı yönetim, yarın da de Ankara'daki pilava katılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Ata’ya gidecek
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi için Ankara'ya giden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi henüz dönüş yapmadı. Bugün Anıtkabir'in ziyaret eden sarı-kırmızılı yönetim, yarın da de Ankara'daki pilava katılacak. Daha sonra İstanbul'a dönecek Özbek ve yönetimi, transfer çalışmalarına pazartesiden itibaren hız verecek.
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