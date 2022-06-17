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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Domenec Torrent belirsizliği!

Galatasaray'da seçim sürecinin sona ermesinin ardından Dursun Özbek ve yönetimi gelecek sezon adına futbol şubesi kapsamında çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör konusunda belirsizlik devam ederken yapılan görüşmelerde Domenec Torrent ile ayrılık noktasına gelindiği belirtildi. işte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Domenec Torrent belirsizliği!

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Galatasaray'da aylardır beklenen görüşmeler sonunda başladı. Fatih Terim'in yerine getirilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcıları yol ayrımına geldi. Hafta başında mazbatasını alan ve resmen göreve başlayan sarı -kırmızılı yönetim, Torrent ve ekibini görüşmek için Nef Stadı'na davet etti. 2.1 milyon Euro tazminatı bulunan İspanyol heyete sözleşme feshi için 1 milyon euro önerildiği ifade edildi.

TÜM ÜCRETİNİ İSTEDİ

Domenec Torrent'in öncelikle gelecek sezonki tüm alacağını talep ettiği belirtilirken Başkan Dursun Özbek'in, "Ligi kötü bir yerde bitirdik. Şimdi çalışmadığınız dönem için de ücret istemeniz çok da doğru bir davranış değil" dediği öğrenildi. Tarafların ortak bir noktada buluşarak sözleşme fesih işlemlerini tamamlaması bekleniyor. Bu arada Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin herhangi bir zorluk çıkarmadığı öğrenildi.

MARCO ROSE BEKLEMEDE

Galatasaray, Torrent'le anlaşıp bu hafta sonuna kadar göndermeyi planlıyor. Dortmund'un eski hocası Marco Rose ile 1+1 yıllık anlaşma yapan sarı-kırmızılılar, Torrent'le yolların ayrılmasıyla birlikte Alman hocanın transferini açıklayacak
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