GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Domenec Torrent belirsizliği!

TÜM ÜCRETİNİ İSTEDİ
Domenec Torrent'in öncelikle gelecek sezonki tüm alacağını talep ettiği belirtilirken Başkan Dursun Özbek'in, "Ligi kötü bir yerde bitirdik. Şimdi çalışmadığınız dönem için de ücret istemeniz çok da doğru bir davranış değil" dediği öğrenildi. Tarafların ortak bir noktada buluşarak sözleşme fesih işlemlerini tamamlaması bekleniyor. Bu arada Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin herhangi bir zorluk çıkarmadığı öğrenildi.
MARCO ROSE BEKLEMEDE
Galatasaray, Torrent'le anlaşıp bu hafta sonuna kadar göndermeyi planlıyor. Dortmund'un eski hocası Marco Rose ile 1+1 yıllık anlaşma yapan sarı-kırmızılılar, Torrent'le yolların ayrılmasıyla birlikte Alman hocanın transferini açıklayacak