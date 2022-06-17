Haberler Galatasaray Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, 2022-23 sezonunda giyeceği formaları resmi sosyal medya hesabından tanıttı. Forma tanıtımında yıldız futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı. Satışa sunulan formaların fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 11:29
Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı.

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı.

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni sezon formaları duyuruldu.

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Yapılan açıklamada; Ali Sami Yen'de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.

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