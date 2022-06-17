Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu

Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı.
Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı.
Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni sezon formaları duyuruldu.
Yapılan açıklamada; Ali Sami Yen'de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!
Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta." ifadeleri kullanıldı.
NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.