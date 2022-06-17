Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da öne çıkan isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 09:21
GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

HAKKI YALÇIN - YEŞİL IŞIK!

Transferin ses getireni değil takımına yarar getireni makbulse, birçok kulüpteki hareketleri kurcalamakla eldeki imkanları sorgulamak arasında beklemek daha mantıklı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiraladığı yeni transferi Portekizli Bruma İstanbul'a geldi. Yeni hocanın seçtiği transfer olduğu belli. Bu demektir ki Fenerbahçe'de yanlışlardan arınmış bir transfer politikası yürütülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev gibi dişli bir takımın rakibi olmakla hedefe yürümek arasında gerekçeli karar da bu olmalı zaten.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Çünkü sahaya inen Fenerbahçe'nin erken form tutmasıyla, ilerleyen zamanda bunun bedelini ödeme ihtimaline karşı tedbirler çok önemli.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Eğer gerçekleşirse Trabzonspor'un duyurduğu Kasımpaşa'nın genç yıldızları Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat nokta transferler.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Trabzonspor'un geçen sezon en çok aksadığı sol kanatta, ligin en kaliteli isimlerin biri olan Eren Elmalı'nın varlığı çok şeyin karşılığı olacaktır.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Transfer konusunda "duvarın arkasını görebilen" gözlere sahip olan Abdullah Avcı'nın yeni sezonda büyük hedeflerinden sapmayacağına hiç şüphem yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Galatasaray'da teknik direktör olarak Okan Buruk konuşuluyor ki olursa harika olur. Okan Buruk bu mesleğe en çok emek veren onurlu isimlerden biri.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer söylentileri bir kargaşa. Kerem'den yüksek bonservis bedeli beklenirken scoutlardan gelen raporda bedel 7 milyon euro civarında.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Değerlendirilecek en anlamlı ihtimal, Galatasaray'ın gelecek sezon Kerem'e ne kadar ihtiyaç duyduğudur.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Kerem; etiketli yabancılara akıtılacak para için harcanacak bir oyuncu değildir.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Beşiktaş golcü arıyor. Hollandalı Weghorst olursa harika ama olmama ihtimali çok yüksek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Weghorst başkalarıyla da görüyor, biz de başka oyuncularla görüşüyoruz" açıklaması gerçeği yansıtıyor zaten.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Faslı stoper Romain Saiss kendi halinde gözükebilir ama Gedson Fernandes bu sezon çok konuşulacaktır. Galatasaray'ın misillemesinden sonuç çıkmazsa tabii.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Futbol Federasyonu yeni başkanı Mehmet Büyükekşi. Futbolun içinden gelen biri. Yaptıklarını yapacaklarının teminatını olarak gösteren ve kime sorsam hakkında olumlu söylemler aldığım bir başkan.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Kimsenin aday olmadığı bir zaman diliminde elini taşın altına koyan futbol adamı. Nihat Özdemir'in zarafetinde. Futbolun içindeki sorunları da biliyor yapması gerekenleri de.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Hakem meselesinde bir devrim yapacaktır eminim. Naklen yayın gelirlerinde artış olacağından da şüphem yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Yabancı futbolcu sayısında kulüplerin istedikleriyle ülkenin durumu arasındaki tercihini ben de merak ediyorum. Görevinin başına yeni gelmiş birine şüpheyle değil iyi niyetle bakılmalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş sözler! Bonservisi...

Bu göreve talip olan birinin yanlışları onarıp adaletin temsilcisi olması kaçınılmaz bir gerekçedir. O yüzden Mehmet Büyükekşi'nin yanlışlara müdahil olmakla cesur olmak arasındaki duruşuna yeşil ışık yakılmalı.

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