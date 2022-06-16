Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Galatasaray'da yeni yönetimin belli olmasının ardından kadro planlama çalışmalarına yoğunluk verildi.
Galatasaray'da yeni yönetimin belli olmasının ardından kadro planlama çalışmalarına yoğunluk verildi.
Transferde dört koldan araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmesi sona eren isimlerin son durumu da merak ediliyor.
İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu 1 yıllık sözleşmesi sona ermesinin ardından kulübüne döndü.
Genç oyuncu Brentfor'da döndü ancak aklı Galatasaray'da kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun bir yandan da gözü sarı-kırmızılı kulüpten gelecek haberde.
YÖNETİMDEN ÇAĞRI BEKLİYOR!
Sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen genç futbolcu, yeni yönetimden çağrı bekliyor.
KADRO YAPILANMASINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Ancak sarı-kırmızılı ekibin Halil Dervişoğlu'nu şu an kadro yapılanması için çok da düşünmediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ VAR!
Halil Dervişoğlu'na Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ilgisi bulunduğu iddia ediliyor.
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan beklediği teklifi alamazsa siyah-beyazlılarla masaya oturabileceği iddia ediliyor.
Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu ile temaslarından olumlu yanıt alması halinde İngiliz ekibi Brentford ile pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren genç oyuncu 33 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Halil Dervişoğlu, santrfor mevkisinin haricinde her iki kanatta da görev alabiliyor.
A Milli Takım'da 13 maçta forma giyen Halil, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.
Kariyerine Sparta altyapısında başlayan Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.
Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcu, 2020 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brentford'a transfer oldu.
Twente'nin ardından Galatasaray'a kiralanan genç oyuncunun Brentford ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.