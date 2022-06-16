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Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Son dakika spor haberi: Beklentilerden uzak bir sezonu geride bırakan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir sayfa açmak istiyor. İddiasını konuşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda yeni yönetimin de belli olmasının ardından gözler kadro yapılanmasına çevrilmiş durumda. Cimbom'un İngiliz ekibi Brentford'dan kiraladığı ve 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübüne dönen Halil Dervişoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni yönetimin aldığı karar sonrası 22 yaşındaki oyuncu neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan ezeli rakip Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:28
Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Galatasaray'da yeni yönetimin belli olmasının ardından kadro planlama çalışmalarına yoğunluk verildi.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Transferde dört koldan araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmesi sona eren isimlerin son durumu da merak ediliyor.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu 1 yıllık sözleşmesi sona ermesinin ardından kulübüne döndü.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Genç oyuncu Brentfor'da döndü ancak aklı Galatasaray'da kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun bir yandan da gözü sarı-kırmızılı kulüpten gelecek haberde.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

YÖNETİMDEN ÇAĞRI BEKLİYOR!
Sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen genç futbolcu, yeni yönetimden çağrı bekliyor.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

KADRO YAPILANMASINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Ancak sarı-kırmızılı ekibin Halil Dervişoğlu'nu şu an kadro yapılanması için çok da düşünmediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren genç oyuncu 33 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Halil Dervişoğlu, santrfor mevkisinin haricinde her iki kanatta da görev alabiliyor.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

A Milli Takım'da 13 maçta forma giyen Halil, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Kariyerine Sparta altyapısında başlayan Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcu, 2020 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brentford'a transfer oldu.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Twente'nin ardından Galatasaray'a kiralanan genç oyuncunun Brentford ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na büyük şok! Neye uğradını şaşırdı

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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