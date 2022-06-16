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Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların liste başında bulunan Alman çalıştırıcı Marco Rose'dan kötü haber geldi. Görüşmelerin mali probler nedeniyle tıkanmasının ardından yönetim rotasını değiştirdi. Yaşanan olumsuz gelişme sonrası harekete geçen Cimbom hoca konusunda büyük oynamaya karar verdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, dünyaca ünlü teknik direktörü gözüne kestirdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:31
Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Özbek ve ekibi, NEF Stadyumu'nda ana gündem konusu teknik direktör olan toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Başarısız bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent ile ayrılık kararı verildi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

İspanyol hocaya veda edecek olan yönetim, tazminat feshine gidecek.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Listesinde birçok isim bulunan Galatasaray, hoca önceliklerini belirledi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'yi ilk aday olarak belirleyen Cimbom, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

BAZI PÜRÜZLER VAR
Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Başarılı teknik adamın ekibiyle beraber maliyetinin 4 milyon doları aşması sorun yarattı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

GALLARDO DA OLUMSUZ!
Alınan bilgilere göre Rose'nin ilk alternatifi olan Marcelo Gallardo konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Yeni teknik direktör için hummalı bir operasyon yürüten yönetimin listeye yeni bir isim eklediği belirlendi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

FONSECA SÜRPRİZİ!
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın bunun üzerine Paulo Fonseca'yı yeni B planı olarak belirlediği ifade edildi.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Son olarak Roma'yı çalıştıran ve 1 yıldır boşta olan Portekizli teknik adamın ismi geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde 49 yaşındaki Paulo Fonseca ile görüşülmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Tecrübeli hoca daha önce Roma'nın yanı sıra Shakhtar, Braga ve Porto gibi takımları da çalıştırdı.

Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

HOCA LİSTESİ GENİŞ!
Yönetim tüm bu isimlerin yanı sıra De Zerbi, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Fabia Cannavaro'nun ismini de geniş listede tutuyor.

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