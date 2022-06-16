Galatasaray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim

Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı.
Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı.
Özbek ve ekibi, NEF Stadyumu'nda ana gündem konusu teknik direktör olan toplantı gerçekleştirdi.
Başarısız bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent ile ayrılık kararı verildi.
İspanyol hocaya veda edecek olan yönetim, tazminat feshine gidecek.
Listesinde birçok isim bulunan Galatasaray, hoca önceliklerini belirledi.
Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'yi ilk aday olarak belirleyen Cimbom, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.
BAZI PÜRÜZLER VAR
Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.
Başarılı teknik adamın ekibiyle beraber maliyetinin 4 milyon doları aşması sorun yarattı.
GALLARDO DA OLUMSUZ!
Alınan bilgilere göre Rose'nin ilk alternatifi olan Marcelo Gallardo konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı.
Yeni teknik direktör için hummalı bir operasyon yürüten yönetimin listeye yeni bir isim eklediği belirlendi.
FONSECA SÜRPRİZİ!
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın bunun üzerine Paulo Fonseca'yı yeni B planı olarak belirlediği ifade edildi.
Son olarak Roma'yı çalıştıran ve 1 yıldır boşta olan Portekizli teknik adamın ismi geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde 49 yaşındaki Paulo Fonseca ile görüşülmesi bekleniyor.
Tecrübeli hoca daha önce Roma'nın yanı sıra Shakhtar, Braga ve Porto gibi takımları da çalıştırdı.
HOCA LİSTESİ GENİŞ!
Yönetim tüm bu isimlerin yanı sıra De Zerbi, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Fabia Cannavaro'nun ismini de geniş listede tutuyor.