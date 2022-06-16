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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın mutlu günü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, üçüncü kez baba oldu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından deneyimli file bekçisi için tebrik mesajı yayımladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 19:54
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın mutlu günü

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, üçüncü kez baba oldu.

Tecrübeli kalecinin Dominique adı verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.



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