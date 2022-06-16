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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanlığı seçiminde açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, kendisine sorulan teknik direktör sorusunu da cevapladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:37 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:41
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF seçimlerinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, kendisine sorulan teknik direktör sorusunu da yanıtladı.

İşte o açıklamalar;

"Mehmet Büyükekşi başkanı destekliyoruz. Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetinden ve şeffaflığından şüphemiz yok."

"Teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde açıklayacağız. Yerli veya yabancı olacağını açıkladığımızda görürsünüz."

"Mehmet Büyüekşi, hem hazırlığı yönünden hem de olaylara yaklaşım açısından oldukça pozitif. Kulüplerin yapması gereken de ona destek olmak. Mevcut sorunların içinden çıkmanın tek yolu beraber aynı potada erimekten geçiyor."

"En az 1 sene daha önceki yabancı statüsü devam etmeli. Adaptasyon kolay değil, yapılan kontratlar var. Yabancı havuzu kulüpler için önemli. 1 sene daha böyle devam ederse kulüpler rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum."

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