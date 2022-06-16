Bruma’ya tepki gösterdiler

Galatasaraylı taraftarlar, eski oyuncuları Bruma'nın Fenerbahçe'ye kiralık gitmesini eleştirdi. Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaşmasının ardından sosyal medyada Galatasaray'ı takipten çıkarken Galatasaraylı taraftarlar da aynı şekilde karşılık verdi.
Galatasaraylıtaraftarlar, eski oyuncuları Bruma'nın Fenerbahçe'ye kiralık gitmesini eleştirdi. Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaşmasının ardından sosyal medyada Galatasaray'ı takipten çıkarken Galatasaraylı taraftarlar da aynı şekilde karşılık verdi. Ayrıca, Beşiktaş'ın teklifini, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" diyerek geri çeviren Henry Onyekuru'yu örnek gösterdiler. Onyekuru için "Biz senciyiz aslan parçası" diye yazdılar.