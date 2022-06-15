Tirbünlere döneceğiz

Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla Burak Elmas'ın dönemi de resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl başkanlığa seçilen ancak mart ayında yapılan mali kongrede idari yönden ibra edilmeyince seçim kararı almak zorunda kalan Elmas dün koltuğunu Özbek'e bıraktı.
Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla Burak Elmas'ın dönemi de resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl başkanlığa seçilen ancak mart ayında yapılan mali kongrede idari yönden ibra edilmeyince seçim kararı almak zorunda kalan Elmas dün koltuğunu Özbek'e bıraktı. Eski başkan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Görevimizin sonuna geldik. Artık ait olduğumuz Galatasaray sıralarına, tribünlerine geri döneceğiz" dedi.