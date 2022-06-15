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Terim takımın başına geçmeyecek

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi kapandı gibi görünüyor. En azından şimdilik... Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan Levent Nazifoğlu, "Fatih Terim'in göreve dönmeyeceğini biliyorum. Bu konuda net bilgi aldım" diyerek iddialı bir açıklama yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Terim takımın başına geçmeyecek
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi kapandı gibi görünüyor. En azından şimdilik... Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan Levent Nazifoğlu, "Fatih Terim'in göreve dönmeyeceğini biliyorum. Bu konuda net bilgi aldım" diyerek iddialı bir açıklama yaptı. Tecrübeli hocanın, Özbek'in, "Galatasaray'ın şu an Fatih Terim'den daha önemli sorunları var" açıklamasına bozulduğu ve bu nedenle kapılarını kapattığı iddia edildi.
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