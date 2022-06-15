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Biz büyük bir aileyiz

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Törenin ardından açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'a hizmet etmek için göreve geldiklerini belirterek, "En önemli konumuz, Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Biz büyük bir aileyiz
Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Törenin ardından açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'a hizmet etmek için göreve geldiklerini belirterek, "En önemli konumuz, Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik" dedi. Gelecek yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı olduğunu kaydeden Başkan Özbek, "Bunun için de Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en çok kupa alan ve en başarılı kulüp olmak zorundadır. Ben ve arkadaşlarım da bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.
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