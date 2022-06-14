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İmparator’un dönüşü zor

Dursun Özbek aday olduğu dönemde Fatih Terim çokça konuşuldu. Kongre çıkışında da "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı. Ancak Özbek, "G.Saray'ın Terim'den önemli sorunları var" diyerek tecrübeli hocayı düşünmediğini ortaya koymuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
İmparator’un dönüşü zor
Dursun Özbek aday olduğu dönemde Fatih Terim çokça konuşuldu. Kongre çıkışında da "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı. Ancak Özbek, "G.Saray'ın Terim'den önemli sorunları var" diyerek tecrübeli hocayı düşünmediğini ortaya koymuştu. Terim'in her geldiğinde ilk iş olarak görevden aldığı Ergün'ün Sportif Direktörlüğe düşünülmesi de dönüş olasılığını ortadan kaldırdı.
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