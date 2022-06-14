Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten flaş karar! Fatih Terim Galatasaray'a

Dursun Özbek'ten flaş karar! Fatih Terim Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Domenec Torrent'in beklentileri karşılayamaması sonrası hedeflerine ulaşamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'i zirveden uzak bir şekilde tamamladı. Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle devam eden süreç yapılan olağanüstü genel kurul sonrası başkanlığa Dursun Özbek'in getirilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Mali ve sportif anlamda birçok projesi bulunan Özbek'ten flaş bir Fatih Terim hamlesi geldi. Galatasaray'ın gündemine gelen Terim'in geri dönüşle ilgili kararı ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:34 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:34
Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından gözler tamamen yeni hocaya çevrilmiş durumda.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Takımın başına getirilecek isim belirlenip bir an önce transfer hedeflerine yönelinecek.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Mazbata töreni sonrası yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu masaya yatırıldı.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, kısa bir süre içinde teknik direktör konusunu sonlandırmak istiyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Transfer konusunda da çalışmalar devam ediyor. Takıma en az 5 transferin yapılması planlanıyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Yapılan transfer çalışmaları gelecek olan teknik direktörle paylaşılacak.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Yeni hocadan onay alınması durumunda ise transfer konusunda son nokta koyulacak.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

ÖNCELİKLE TORRENT GİDECEK!
Özbek, öncelikle yolları ayırmayı düşündüğü mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile bir görüşme yapmayı planlıyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

1 milyon 750 bin euro yıllık maaşı olan İspanyol çalıştırıcı ile yapılacak görüşmede tazminat konusunda bir orta yolun bulunması bekleniyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Dursun Özbek'in Torrent ile yolları ayırmasıyla birlikte yeni hoca konusunda girişimlerini hızlandıracak.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

İLK SIRADA FATİH TERİM VAR!
Akşam'ın haberine göre; Teknik direktör listenin ilk sırasında kulübün efsane ismi Fatih Terim var.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

ÖZBEK SICAK BAKIYOR!
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Terim ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

TERİM ŞART KOŞMAYACAK!
Tecrübeli çalıştırıcının da Galatasaray'a geri dönme konusunda bir şart koymayacağı belirtiliyor.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

IGOR TUDOR PLASEDE!
Galatasaray'da yönetimin gündemindeki diğer isim Igor Tudor olarak belirlendi.

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Fatih Terim Galatasaray'a

Özbek, birlikte çalıştığı Tudor'u da gündeminde tutuyor. Alaçatı'da tatilde olan 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ise özel işleri için İstanbul'a geldi.

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