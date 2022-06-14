Dursun Özbek'ten flaş karar! Fatih Terim Galatasaray'a

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından gözler tamamen yeni hocaya çevrilmiş durumda.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından gözler tamamen yeni hocaya çevrilmiş durumda.
Takımın başına getirilecek isim belirlenip bir an önce transfer hedeflerine yönelinecek.
Mazbata töreni sonrası yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu masaya yatırıldı.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, kısa bir süre içinde teknik direktör konusunu sonlandırmak istiyor.
Transfer konusunda da çalışmalar devam ediyor. Takıma en az 5 transferin yapılması planlanıyor.
Yapılan transfer çalışmaları gelecek olan teknik direktörle paylaşılacak.
Yeni hocadan onay alınması durumunda ise transfer konusunda son nokta koyulacak.
ÖNCELİKLE TORRENT GİDECEK!
Özbek, öncelikle yolları ayırmayı düşündüğü mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile bir görüşme yapmayı planlıyor.
1 milyon 750 bin euro yıllık maaşı olan İspanyol çalıştırıcı ile yapılacak görüşmede tazminat konusunda bir orta yolun bulunması bekleniyor.
Dursun Özbek'in Torrent ile yolları ayırmasıyla birlikte yeni hoca konusunda girişimlerini hızlandıracak.
İLK SIRADA FATİH TERİM VAR!
Akşam'ın haberine göre; Teknik direktör listenin ilk sırasında kulübün efsane ismi Fatih Terim var.
ÖZBEK SICAK BAKIYOR!
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Terim ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.
TERİM ŞART KOŞMAYACAK!
Tecrübeli çalıştırıcının da Galatasaray'a geri dönme konusunda bir şart koymayacağı belirtiliyor.
IGOR TUDOR PLASEDE!
Galatasaray'da yönetimin gündemindeki diğer isim Igor Tudor olarak belirlendi.
Özbek, birlikte çalıştığı Tudor'u da gündeminde tutuyor. Alaçatı'da tatilde olan 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ise özel işleri için İstanbul'a geldi.
Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray'da yeniden çalışma konusunda istekli.