Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! İspanyollar duyurdu

Yeni başkan çekişmeli bir yarışın ardından Dursun Özbek oldu.
Yeni başkan çekişmeli bir yarışın ardından Dursun Özbek oldu.
Galatasaray taraftarı şimdi yeni teknik direktör ve yapılacak transferleri bekliyor.
Özbek'in başkan seçilmesiyle teknik direktörlük için en büyük aday Okan Buruk... Nedeni ise Metin Öztürk'ün Buruk'la el sıkışması...
Bir an önce yeni hocasını belirlemek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler tamamen transfere çevrilecek.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istediklerini ifade etti.
Santrfor arayışlarında olan Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'i gündeme aldı.
İspanya'dan Kosovalı hücum oyuncusu hakkında ilginç bir haber geldi.
OK Diario gazetesi, "Mallorca'nın Vedat Muriq'in yeniden kiralaması zor görünüyor" haberini yaptı.
Haberde ayrıca, "Kosova formasıyla Kuzey İrlanda'ya attığı 2 gol onun fiyatını yükseltti. Buna ek olarak Galatasaray, Lazio'nun istediği bonservis bedelini ödeyemeye en yakın kulüp olarak görünüyor" ifadeleri dikkat çekti.
Nitekim Mallorca sportif direktörü Pablo Ortells de, "Vedat'ın Mallorca'da devam etmesi için üç tarafın anlaşmaya varması şart. Daha sonra başka bir kulüp gelir ve Lazio onların teklifini daha ilginç bulursa, bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil" diyerek umutsuz konuştu.
Geçtiğimiz sezon Mallorca'da forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine Kosova'nın Liria takımında başlayan Muriqi, 2013 yılında Arnavutluk ekibi Teuta'nın yolunu tuttu.
Türkiye'ye 2014 yılında gelen Vedat Muriqi, ilk olarak Giresunspor formasını giydi.
Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da oynadıktan sonra performansıyla dikkat çeken golcü futbolcu, Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Yükselen grafiğini devam ettiren Vedat Muriqi, 2020 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tuttu.
28 yaşındaki futbolcunun Lazio'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Muriqi'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.