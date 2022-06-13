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Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü harekatı dört koldan devam ediyor. Listesinde birçok isim olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'in peşine düştü. Sezonu kiralık olarak Mallorca'da tamamlayan Kosovalı hücum oyuncusuyla ilgili İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte gündem yaratan gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Yeni başkan çekişmeli bir yarışın ardından Dursun Özbek oldu.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Galatasaray taraftarı şimdi yeni teknik direktör ve yapılacak transferleri bekliyor.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Özbek'in başkan seçilmesiyle teknik direktörlük için en büyük aday Okan Buruk... Nedeni ise Metin Öztürk'ün Buruk'la el sıkışması...

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Bir an önce yeni hocasını belirlemek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler tamamen transfere çevrilecek.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Dursun Özbek yaptığı açıklamada nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Santrfor arayışlarında olan Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'i gündeme aldı.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

İspanya'dan Kosovalı hücum oyuncusu hakkında ilginç bir haber geldi.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

OK Diario gazetesi, "Mallorca'nın Vedat Muriq'in yeniden kiralaması zor görünüyor" haberini yaptı.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Haberde ayrıca, "Kosova formasıyla Kuzey İrlanda'ya attığı 2 gol onun fiyatını yükseltti. Buna ek olarak Galatasaray, Lazio'nun istediği bonservis bedelini ödeyemeye en yakın kulüp olarak görünüyor" ifadeleri dikkat çekti.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Nitekim Mallorca sportif direktörü Pablo Ortells de, "Vedat'ın Mallorca'da devam etmesi için üç tarafın anlaşmaya varması şart. Daha sonra başka bir kulüp gelir ve Lazio onların teklifini daha ilginç bulursa, bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil" diyerek umutsuz konuştu.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Geçtiğimiz sezon Mallorca'da forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Kariyerine Kosova'nın Liria takımında başlayan Muriqi, 2013 yılında Arnavutluk ekibi Teuta'nın yolunu tuttu.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Türkiye'ye 2014 yılında gelen Vedat Muriqi, ilk olarak Giresunspor formasını giydi.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da oynadıktan sonra performansıyla dikkat çeken golcü futbolcu, Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Transferi İspanyollar duyurdu

Yükselen grafiğini devam ettiren Vedat Muriqi, 2020 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tuttu.

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