Axel Witsel transferinde dev kapışma! Galatasaray'a iki zorlu rakip

Uzun süredir adı Galatasaray'la anılan Axel Witsel için Fransa'dan gelen iddiaya göre Marsilya'nın yanına Roma da rakip olarak eklendi. Fransız Le Phoceen gazetesi, Tiago Pinto ve Jose Mourinho'nun transfer defterine Axel Witsel'in de eklendiğini belirtti.



Haberde, 'Dortmund'la sözleşmesi sona eren Witsel için çok fazla rekabet var. Her şeyden önce, ne pahasına olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ama 33 yaşında olması nedeniyle bol sıfırlı bir maaş teklifi de kendisini cezbedecek. Bu nedenle Roma ve Marsilya kadar Galatasaray da bu transferde şanslı görülüyor" denildi.