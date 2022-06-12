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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da merakla beklenen başkanlık seçimi gerçekleştirildi ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Özbek, transfer çalışmaları ve teknik direktör Domenec Torrent hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 14:08 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 14:11
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Seçim dönemleri, Galatasaray'da çok keyifli bir dönem. Şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

4 bin 500, 5 bine yakın Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet ettiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Galatasaray'da seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşadı Galatasaray, çok keyifliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Özbek, bugün uyandığında neler hissettiğinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Arkadaşlarımla berabere Galatasaray'a hizmet etmeye geldiğimiz için mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu büyük göreve layık görmesi de çok önemliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Bundan sonra borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için arkadaşlarımla beraber sabırsızlanıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra iş başındayız. Galatasaraylıları, taraftarı mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Dursun Özbek, şöyle konuştu:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

Hem finansal boyutu itibarıyla hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

"TORRENT İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Dursun Özbek, teknik direktör ile ilgili olarak ise "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız. Görevi devraldıktan sonra da Torrent ile elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması!

"TAKIMI BOZMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

3 veya 4 tane nokta transfer yapacaklarına değinin Özbek, "Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye konuştu.

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