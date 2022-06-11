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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, başkanını beklerken bir yandan da kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, İtalya'dan bir ismi gündemine aldı. Aslan, Serie A'da küme düşen Cagliari'nin hücum futbolcusu Joao Pedro ile ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Yeni başkanını bekleyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Gündeme gelen son isim Cagliari'den Joao Pedro...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino'nun istediği 30 yaşındaki forvet arkası ile Monza ve Galatasaray da ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Sergilediği başarılı performans sonrası İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Joao Pedro için Cagliari, 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Oyuncunun satışından eski kulübü Estoril'e de pay verilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Bu arada Pedro'nun Torino ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Bu sonucun Monza ve Galatasaray'ı umutlandırdığı da ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Hücumcu futbolcu küme düşen Cagliari formasıyla bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Joao Pedro, 13 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

30 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın Ipatinga kentinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Futbolcu kariyerine Clube Atlético Mineiro B takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Joao Pedro'nun peşinde!

Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giyen Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro'dur.

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