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Nelsson’dan veda sözleri

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Eurosport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Nelsson’dan veda sözleri

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Eurosport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakkındaki transfer söylentilerine açıklık getiren genç futbolcu, "Galatasaray'la uzun süreli mukavelem var ama tekliflerin gelmesi kulüp için iyi... Sonuçta transfer dönemlerinde her türlü opsiyon açık. İşler ciddiye binerse o zaman görüşmeler başlayacaktır" dedi. Bu arada Torino kulübünün, bu hafta İstanbul'a gelip Victor Nelsson için teklifte bulunması bekleniyor.

Eurosport'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'de taraftarlar çok tutkulu ve tribün baskısı inanılmaz. Ama bunu seviyorum" diyen Nelsson, Türkiye liginin, Danimarka'dan daha kaliteli olduğunu da kaydetti.

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