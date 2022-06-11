Haberler Galatasaray Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların, Haziran 2022'de Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Isco ile ilgilendiği biliniyordu. Galatasaray'ın Isco'yu transfer etmek istediği bilgisi İspanyol basınında sıkça yer alırken, konuya ilişkin kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:40
Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Galatasaray'da transfer için çalışmalar sezonun sona ermesiyle beraber hız kazandı.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Sarı kırmızılılar, uzun süredir orta sahaya kreatif bir ismi arıyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Bu sezon Cicaldau, Berkan ve Taylan'dan istenen verim alınamamıştı.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Cimbom, hem orta sahayı güçlendirmek, hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Bu bağlamda Galatasaray, rotasını İspanya'ya çevirdi.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Galatasaray, Haziran 2022'de Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Isco'ya talip oldu.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

İspanyol basını, Galatasaray'ın Isco ile ilgilendiğini ifade etti.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Hatta seçim öncesi Dursun Özbek'in de Eşref Hamamcıoğlu'nun da Isco'ya ilgi duyduğu biliniyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

İspanyol yıldız, Real Madrid'de kariyerine devam etmeyecek.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Öte yandan yıldız futbolcu, Galatasaray haricinde gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

ŞARTI BELLİ OLDU
Bununla beraber, İspanya'dan gelen bilgilere göre Cimbom bu transferde oldukça zorlanacak.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Pek çok takım Isco'yla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Pek çok takım Isco'yla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Sport gazetesi, İsco'nun Real Madrid'den aldığı 7 milyon euro'luk ücrette çok fazla indirime yanaşmadığını yazdı.

Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Isco bu sezon toplamda 17 maça çıktı ce 2 gol attı.

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