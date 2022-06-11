GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Galatasaray'da büyük bir heyecana sahne olan başkanlık seçiminde kazanan Dursun Özbek oldu.
Galatasaray'da büyük bir heyecana sahne olan başkanlık seçiminde kazanan Dursun Özbek oldu.
Eşref Hamamcıoğlu ile nefes kesen bir yarışa giren Özbek, sarı-kırmızılıların 39. başkanı oldu.
Cimbom'da yeni başkanın belli olmasının ardından gözler tamamen teknik direktör konusuna çevrilmiş durumda.
Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray hedeflerinin uzağında kalmıştı.
Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent'i takımın başına getiren sarı-kırmızılılar performanıyla beklentilerin altında kaldı.
Başkanlık görevine getirilen Dursun Özbek, yeni sezonda İspanyol çalıştırıcıyla yola devam etmeyecek.
Yapılacak tazminat görüşmelerinin ardından Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilecek.
Torrent'in gönderilmesinin ardından yeni hoca konusunda temaslar hızlanacak.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör listesi de belli oldu.
NURİ ŞAHİN