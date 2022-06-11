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GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Son dakika spor haberi: Yeni başkanını seçen Galatasaray'da teknik direktör konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda genel kurul üyeleri tarafından başkanlık görevine getirilen Dursun Özbek, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek. Tazminat görüşmelerinin ardından Torrent ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da takımın başına getirecek isim netlik kazanacak. İşte Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hoca adayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 22:58
GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Galatasaray'da büyük bir heyecana sahne olan başkanlık seçiminde kazanan Dursun Özbek oldu.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Eşref Hamamcıoğlu ile nefes kesen bir yarışa giren Özbek, sarı-kırmızılıların 39. başkanı oldu.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Cimbom'da yeni başkanın belli olmasının ardından gözler tamamen teknik direktör konusuna çevrilmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray hedeflerinin uzağında kalmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent'i takımın başına getiren sarı-kırmızılılar performanıyla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Başkanlık görevine getirilen Dursun Özbek, yeni sezonda İspanyol çalıştırıcıyla yola devam etmeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Yapılacak tazminat görüşmelerinin ardından Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilecek.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Torrent'in gönderilmesinin ardından yeni hoca konusunda temaslar hızlanacak.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör listesi de belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

İşte sarı-kırmızılıların hoca adayları...

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

OKAN BURUK

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

DE ZERBI

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

TUDOR

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

FATİH TERİM

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

ZIDANE

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

LUCIEN FAVRE

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

MANCINI

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

RUDI GARCIA

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

SERGEN YALÇIN

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

LUCESCU

GALATASARAY HABERİ: Listesi ortaya çıktı! İşte Dursun Özbek'in teknik direktör adayları

SLAVEN BILIC

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