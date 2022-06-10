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Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'da seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor. 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. İki başkan adayı seçimlere kısa süre kala açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Sarı-kırmızılı kulüpte seçime bir gün kala iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, son vaatlerini verip projelerini anlattı. Özbek, adaylık sürecinde transfer çalışmalarının üzerinde durduklarını bildirdi.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Özbek "Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık" dedi.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

HERKES SEÇIME KATILSIN

Özbek, birçok proje anlattıklarını dile getirerek, "Galatasaray'da barışı, sevgi iklimini sağlayamazsak bu projelerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir şekilde başarı gelmez. İlk hedefimiz G.Saray'da sevgi iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim olmadan her zaman yarıda kalır."

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Özbek, kongre üyelerine de çağrıda bulunup "G.Saray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder" diye konuştu.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

MEYDANI BOŞ BULDULAR

TFF'nin seçim sürecini de değerlendiren Dursun Özbek, "Şu anda dikkatle izliyoruz. TFF için ortada kavgalar var. Tabii bazıları meydanı boş buldu. Psikolojik üstünlüğü ele almak için kurulları dizayn etmeye çalışıyorlar. Böyle bir dünya yok! Biz geliyoruz. Genel kurul bize görev verirse öyle boş meydanda dolaşma durumu yok" diye konuştu.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

SATIŞ YAPMAYACAĞIZ

2017'de çok güzel bir takım kurduk. 10 tane transfer yaptık. 1'i kaleciydi. 9 transferin 9'u da ilk 11'de oynadı. Çok başarılı bir takım oldu. Bizim bu konuda deneyimimiz var. Amacımız, bir kere mevcut kadroyu korumak. Oyuncu satışını düşünmüyoruz.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

G.SARAY'IN GELECEĞİNİ KURACAĞIZ

30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. Halbuki gelişen koşullarda altyapının da yeniden tesisleşmesi gerekiyor. G.Saray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu çok büyük önem arz ediyor.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. G.Saray'ın geleceğinin de burada olduğunu düşünüyorum. Bu manada G.Saray'ın geleceğini de kuracağız.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

'HOCA 12 HAZİRAN'DA'

Teknik direktörlük konusu daha önce seçim malzemesi haline getirildi. Bu nedenle bir isim ifade etmeyeceğim.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Teknik kadro ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hoca olayının bugünün konusu olduğunu düşünmüyorum. Spekülatif bir ortama girmemek için. Biz bu konuda da çalışıyoruz. 12 Haziran'dan itibaren de bu açıklamalarımızı yaparız.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

'BİRLİKTEN ÇIKACAĞIZ!'

Seçildiğimiz takdirde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Bu anlaşma, sabit faizli bir anlaşma değil. Değişken faize muhatabız. Buna da tahammül etmek çok zor. Tamamen Galatasaray'ın hürriyetine olan aşkı çerçevesinde buradan çıkmamız lazım. Böyle bir davranış biçimini ben ve arkadaşlarım kabul etmiyoruz.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

9.5 MİLYAR KAYNAĞIMIZ OLACAK

"Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman kulübün geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli kullanarak Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılına taşımayı düşünüyoruz.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Aday Eşref Hamamcıoğlu, son dönemde G.Saray'da başkanların sık değiştiğini kaydetti. "Son 3 senede yapılan erken seçimler istikrarsızlığı ve isabetli olmadığını gösteriyor" diyen Hamamcıoğlu, "Öyle bir yönetim gelmeli de kulübün iradesi sürdürebilir olmalı. Hani yönetim kurulu gelirse gelsin. Milan'da 25-30 yıldır aynı CEO vardır başkanları değişir ama aksama olmaz. Biz de bunu oturtmak istiyoruz. Biz de bu yönetime talip olurken bunu amaçladık. Ama şimdiye kadar bu başarılamadığı için sık sık seçim yaşadık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

KENDI YILDIZINI ÇIKAR SAT

Yönetim kurulu listesini kulübün ihtiyaçlarına göre oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, mevcut borcun kapatılamayacağını ancak yönetilebileceğini kaydetti. Hamamcıoğlu, "Geliri nasıl sağlayacağım kadar geliri nasıl yöneteceğim konuşulmalı. Mevcut konjonktürde sportif faaliyetlerin kazancında azalma var. Ticari borçları sponsorlar vasıtasıyla yapmaya çalışacağız. En büyük gider ve gelir futbol şubesinde. kendi kaynağımıza dönmezseniz bu iş yürümez. Kendi yıldızını çıkar sat. Başka çaresi yok" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

'TEKSTİLCİ DEĞİLİZ'

Dijital dönüşüme önem vereceklerinin altını çizen Hamamcıoğlu, "Bu sayede 5 yılda 105 milyon dolar gelir bekliyoruz. İşbirliklerimiz olacak. Galatasaray online projemiz var. Bütün store'ları e ticarete çevireceğiz. Çoğu store'ları kapatacağız. Biz tekstilci değiliz. Marka değerini koruyacağız. Her şeyi mobil olarak pazarlayabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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