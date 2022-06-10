Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu!

Sarı-kırmızılı kulüpte seçime bir gün kala iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, son vaatlerini verip projelerini anlattı. Özbek, adaylık sürecinde transfer çalışmalarının üzerinde durduklarını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpte seçime bir gün kala iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, son vaatlerini verip projelerini anlattı. Özbek, adaylık sürecinde transfer çalışmalarının üzerinde durduklarını bildirdi.
Özbek "Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık" dedi.
HERKES SEÇIME KATILSIN
Özbek, birçok proje anlattıklarını dile getirerek, "Galatasaray'da barışı, sevgi iklimini sağlayamazsak bu projelerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir şekilde başarı gelmez. İlk hedefimiz G.Saray'da sevgi iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim olmadan her zaman yarıda kalır."
Özbek, kongre üyelerine de çağrıda bulunup "G.Saray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder" diye konuştu.
MEYDANI BOŞ BULDULAR
TFF'nin seçim sürecini de değerlendiren Dursun Özbek, "Şu anda dikkatle izliyoruz. TFF için ortada kavgalar var. Tabii bazıları meydanı boş buldu. Psikolojik üstünlüğü ele almak için kurulları dizayn etmeye çalışıyorlar. Böyle bir dünya yok! Biz geliyoruz. Genel kurul bize görev verirse öyle boş meydanda dolaşma durumu yok" diye konuştu.
SATIŞ YAPMAYACAĞIZ
2017'de çok güzel bir takım kurduk. 10 tane transfer yaptık. 1'i kaleciydi. 9 transferin 9'u da ilk 11'de oynadı. Çok başarılı bir takım oldu. Bizim bu konuda deneyimimiz var. Amacımız, bir kere mevcut kadroyu korumak. Oyuncu satışını düşünmüyoruz.
G.SARAY'IN GELECEĞİNİ KURACAĞIZ
30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. Halbuki gelişen koşullarda altyapının da yeniden tesisleşmesi gerekiyor. G.Saray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu çok büyük önem arz ediyor.
Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. G.Saray'ın geleceğinin de burada olduğunu düşünüyorum. Bu manada G.Saray'ın geleceğini de kuracağız.
'HOCA 12 HAZİRAN'DA'
Teknik direktörlük konusu daha önce seçim malzemesi haline getirildi. Bu nedenle bir isim ifade etmeyeceğim.
Teknik kadro ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hoca olayının bugünün konusu olduğunu düşünmüyorum. Spekülatif bir ortama girmemek için. Biz bu konuda da çalışıyoruz. 12 Haziran'dan itibaren de bu açıklamalarımızı yaparız.
'BİRLİKTEN ÇIKACAĞIZ!'
Seçildiğimiz takdirde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Bu anlaşma, sabit faizli bir anlaşma değil. Değişken faize muhatabız. Buna da tahammül etmek çok zor. Tamamen Galatasaray'ın hürriyetine olan aşkı çerçevesinde buradan çıkmamız lazım. Böyle bir davranış biçimini ben ve arkadaşlarım kabul etmiyoruz.
9.5 MİLYAR KAYNAĞIMIZ OLACAK
"Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman kulübün geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli kullanarak Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılına taşımayı düşünüyoruz.
Aday Eşref Hamamcıoğlu, son dönemde G.Saray'da başkanların sık değiştiğini kaydetti. "Son 3 senede yapılan erken seçimler istikrarsızlığı ve isabetli olmadığını gösteriyor" diyen Hamamcıoğlu, "Öyle bir yönetim gelmeli de kulübün iradesi sürdürebilir olmalı. Hani yönetim kurulu gelirse gelsin. Milan'da 25-30 yıldır aynı CEO vardır başkanları değişir ama aksama olmaz. Biz de bunu oturtmak istiyoruz. Biz de bu yönetime talip olurken bunu amaçladık. Ama şimdiye kadar bu başarılamadığı için sık sık seçim yaşadık" ifadelerini kullandı.
KENDI YILDIZINI ÇIKAR SAT
Yönetim kurulu listesini kulübün ihtiyaçlarına göre oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, mevcut borcun kapatılamayacağını ancak yönetilebileceğini kaydetti. Hamamcıoğlu, "Geliri nasıl sağlayacağım kadar geliri nasıl yöneteceğim konuşulmalı. Mevcut konjonktürde sportif faaliyetlerin kazancında azalma var. Ticari borçları sponsorlar vasıtasıyla yapmaya çalışacağız. En büyük gider ve gelir futbol şubesinde. kendi kaynağımıza dönmezseniz bu iş yürümez. Kendi yıldızını çıkar sat. Başka çaresi yok" şeklinde konuştu.
'TEKSTİLCİ DEĞİLİZ'
Dijital dönüşüme önem vereceklerinin altını çizen Hamamcıoğlu, "Bu sayede 5 yılda 105 milyon dolar gelir bekliyoruz. İşbirliklerimiz olacak. Galatasaray online projemiz var. Bütün store'ları e ticarete çevireceğiz. Çoğu store'ları kapatacağız. Biz tekstilci değiliz. Marka değerini koruyacağız. Her şeyi mobil olarak pazarlayabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.